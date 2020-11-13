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Число инфицированных коронавирусом в Индии превысило 8,7 млн

11:32 13.11.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Количество выявленных случаев заражения коронавирусной инфекцией выросло в Индии за минувшие сутки на 44 879 и достигло 8 728 795. Как сообщает в пятницу индийское министерство здравоохранения и благосостояния семьи на своем сайте, количество летальных исходов, связанных с коронавирусной инфекцией, за последние 24 часа увеличилось на 547, до 128 668.

Ведомство отмечает, что суточное число заболевших снизилось на 6% по сравнению с четвергом, когда было зафиксировано 47 907 новых инфицированных. Среднее количество заболевших в ноябре составляет 45-47 тыс. ежедневно.

В то же время число выздоровевших пациентов за 24 часа увеличилось на 49 079 и достигло 8 115 580. В настоящее время лечение проходят 484 547 пациентов, что составляет 5,55% от общего числа заразившихся.

Больше всего инфицированных за время пандемии в Индии зафиксировано в штатах Махараштра (1 736 329), Карнатака (855 912), Андхра-Прадеш (849 705). Индия занимает второе место в мире по общему количеству заразившихся (после США) и третье - по числу летальных исходов (после США и Бразилии).

Тем временем, как сообщает в пятницу газета "Эйшн эйдж", партия российской вакцины от коронавируса "Спутник V" доставлена в индийский город Хайдарабад для клинических испытаний фармацевтической компанией Dr. Reddy's Laboratories Ltd (Dr. Reddy's). Ранее российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и компания Dr. Reddy's получили одобрение Генерального контролера лекарственных средств Индии для проведения второй и третьей фаз клинических исследований на территории этой страны российской вакцины "Спутник V".

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