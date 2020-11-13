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Экс-капитан ФК "Рубин" Харламов приговорен к 12 годам колонии по делу о мошенничестве

12:05 13.11.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вахитовский районный суд города Казани в пятницу приговорил к 12 годам исправительной колонии общего режима экс-капитана местного футбольного клуба "Рубин" Сергея Харламова - фигуранта уголовного дела о финансовой пирамиде КПК "Рост", сообщает корр. ТАСС из зала суда.

"Признать Харламова Сергея Сергеевича виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 210 ("Организация преступного сообщества") и ч. 4 ст. 159 ("Мошенничество") УК РФ, и назначить путем частичного сложения наказание в виде 12 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима", - сказала судья.

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