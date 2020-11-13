Британские авианосцы не смогут выполнять задачи из-за недостатка финансирования - доклад

12:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Два новейших британских авианосца Queen Elizabeth ("Королева Елизавета") и Prince of Wales ("Принц Уэльский"), обошедшихся казне в 6,4 млрд фунтов стерлингов (8,4 млрд долларов), не смогут выполнять задачи из-за нехватки кораблей поддержки и истребителей F-35 вследствие недостаточного финансирования. Такой вывод содержится в распространенном в пятницу докладе парламентского комитета по контролю над расходованием государственных средств, сообщает газета "Дейли телеграф".

"Неспособность Минобороны профинансировать несколько ключевых вспомогательных сфер ограничит возможности использования авианосцев в течение многих лет", - полагают авторы доклада парламентского комитета. Оборонное ведомство "до сих пор не нашло долгосрочного решения проблемы перемещения людей и товаров, касающихся авианосцев". "Полная неясность царит и в отношении затрат, связанных с приобретением и обслуживанием F-35 Lightning II," - отмечается в документе.

В конце прошлого года Министерство обороны Великобритании приостановило международный тендер на создание трех кораблей Fleet Solid Support водоизмещением 40 тыс. тонн для сопровождения и снабжения Queen Elizabeth и Prince of Wales продовольствием, боеприпасами и другим при выполнении миссий в различных районах планеты.

Сообщалось также о намерении Лондона более чем вдвое сократить число закупаемых у США истребителей F-35 Lightning II по сравнению с первоначальными планами в 138 самолетов. После этого Счетная палата (National Audit Office, NAO) Соединенного Королевства объявила о том, что без надлежащей поддержки авианосцы могут стать ни чем иным, как "очень дорогими игрушками".

По словам главы комитета Меган Хиллиер, у Великобритании есть "два авианосца мирового класса, но их возможности ограничены из-за того, что назревшие дебаты о стратегической обороноспособности королевства и финансировании неоднократно откладывались".