Глава НКР заявил, что лично просил премьера Армении остановить войну в Карабахе
12:32 13.11.2020 Источник: Интерфакс
Президент непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) Араик Арутюнян заявил, что лично обращался к премьер-министру Армении Николу Пашиняну с просьбой остановить боевые действия в Карабахе.
"Сегодня я встретился с парламентскими фракциями парламента Арцаха (армянское название Нагорного Карабаха - ИФ). Обсудили сложившуюся военно-политическую ситуации. И положения трехстороннего соглашения по Карабаху. Вновь подтвердил, что в том числе я лично обращался к премьер-министру Армении с просьбой приложить усилия для прекращения боевых действий", - написал Арутюнян на своей странице в фейсбуке.
По его словам, решение было принято с учетом военного положения, руководство Вооруженных сил также настаивало на этой необходимости.
"У нас были определенные серьезные проблемы, в условиях которых продолжение войны привело бы к более большим человеческим жертвам и территориальным потерям, в том числе, падению Степанакаерта, других городов и сел и окружения тысяч военнослужащих", - отметил президент непризнанной республики.
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