Глава НКР заявил, что лично просил премьера Армении остановить войну в Карабахе

12:32 Источник: Интерфакс

Президент непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) Араик Арутюнян заявил, что лично обращался к премьер-министру Армении Николу Пашиняну с просьбой остановить боевые действия в Карабахе.

"Сегодня я встретился с парламентскими фракциями парламента Арцаха (армянское название Нагорного Карабаха - ИФ). Обсудили сложившуюся военно-политическую ситуации. И положения трехстороннего соглашения по Карабаху. Вновь подтвердил, что в том числе я лично обращался к премьер-министру Армении с просьбой приложить усилия для прекращения боевых действий", - написал Арутюнян на своей странице в фейсбуке.

По его словам, решение было принято с учетом военного положения, руководство Вооруженных сил также настаивало на этой необходимости.

"У нас были определенные серьезные проблемы, в условиях которых продолжение войны привело бы к более большим человеческим жертвам и территориальным потерям, в том числе, падению Степанакаерта, других городов и сел и окружения тысяч военнослужащих", - отметил президент непризнанной республики.