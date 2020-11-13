Лукашенко считает коронавирус ширмой, за которой пытаются переделить мир - БелТА

13:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает новый коронавирус ширмой, за которой глобальные игроки пытаются переделить мир. Об этом он заявил в пятницу во время интервью СМИ республики и ближнего зарубежья, передает агентство БелТА.

"Коронавирус - лишь повод, ширма, под которой глобальные игроки пытаются переделить мир на свой манер. Понятно, что у них есть планы и на постсоветском пространстве, в том числе и на Белоруссию", - сказал Лукашенко. Его полная цитата прозвучала в эфире телеканала "Беларусь-24".