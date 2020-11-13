Генпрокурор РФ предложил продлить мораторий на проверки малого бизнеса

13:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Генеральный прокурор России Игорь Краснов в целях поддержки малого бизнеса предложил продлить мораторий на проведение плановых проверок. Об этом в пятницу ТАСС сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры РФ.

"В целях поддержки малого предпринимательства в условиях распространения коронавирусной инфекции генеральный прокурор Игорь Краснов предложил продлить мораторий на проведение плановых проверок. Проект соответствующего постановления правительства РФ проходит процедуру согласования", - подчеркнули в ведомстве.