Отношения с США начали деградировать еще при Обаме, считают в Кремле
13:20 13.11.2020 Источник: Интерфакс
Ухудшение отношений Москвы и Вашингтона произошло в последние полгода президентства Барака Обамы, это стало предтечей к деградации взаимоотношений уже при президенте Дональде Трампе, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
В интервью RT-Россия Песков отметил, что диалог президента РФ Владимира Путина с президентом США Бараком Обамой к концу срока стал непростым.
"Было очень много разногласий, которые, наверное, были предтечей для той деградации, которая произошла в наших отношениях во время президентства Трампа", - сказал Песков.
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