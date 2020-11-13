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НОВОСТИ

Отношения с США начали деградировать еще при Обаме, считают в Кремле

13:20 13.11.2020 Источник: Интерфакс

Ухудшение отношений Москвы и Вашингтона произошло в последние полгода президентства Барака Обамы, это стало предтечей к деградации взаимоотношений уже при президенте Дональде Трампе, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В интервью RT-Россия Песков отметил, что диалог президента РФ Владимира Путина с президентом США Бараком Обамой к концу срока стал непростым.

"Было очень много разногласий, которые, наверное, были предтечей для той деградации, которая произошла в наших отношениях во время президентства Трампа", - сказал Песков.

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