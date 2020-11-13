Песков назвал "более чем сомнительным" повод для санкций против РФ из-за Навального
13:32 13.11.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Кремль считает повод для введения санкций против российских высокопоставленных чиновников из-за инцидента с блогером Алексеем Навальным "более чем сомнительным". Об этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил в опубликованном в пятницу интервью телеканалу RT.
"Повод для этих санкций был более чем сомнительный, санкции были беспрецедентные по сомнительному поводу включения в них представителей руководства администрации президента", - подчеркнул он.
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