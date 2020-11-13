Литва отказалась от покупки энергии у Белоруссии, поскольку АЭС построена в геополитических целях РФ - Линкявичюс

14:00 Источник: Эхо Москвы

Литва отказалась от покупки энергии у Белоруссии после запуска АЭС, поскольку изначально Россия использовала этот проект в геополитических целях, а само строительство не отвечало требованиям безопасности. Об этом сообщил в интервью эфире радиостанции «Эхо Москвы» министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс.

«Есть конвенции ООН, есть международные стандарты — они не были соблюдены с самого начала строительства АЭС, с 2009 года. Тут нет ничего общего ни с экологией, ни с экономикой. Я иногда даже цитировал бывшего президента Белоруссии Лукашенко. Бывали такие минуты откровений, когда он говорил правду. И он говорил, что никто ему не объяснил, как эта АЭС будет интегрирована в экономику Белоруссии. И он прав, поскольку она не нужна для экономики Белоруссии. Она нужна, чтобы держать под контролем балтийское энергетическое кольцо, поскольку оператор по сей день находится в России. Так что одна из целей этой АЭС — геополитическая», — заявил глава МИД Литвы.

С точки зрения Линкявичюса, таким образом Россия «планировала экспортировать электроэнергию на Запад». «И сейчас возникли проблемы: у нас есть закон, чтобы ее не покупать, Польша тоже заявила, что не будет использовать эту энергию. И надо искать другие выходы», — добавил министр.

Он также обратил внимание, что при строительстве АЭС «вообще не соблюдалась безопасность». «Надо же этапы осуществлять по этому принципу, а сейчас они происходят по политическому графику. Например, физический запуск был во время выборов, электрический запуск планировался ко дню октябрьской революции», — пояснил Линкявичюс.

Он отметил, что у Литвы «нет никаких надежд» на позитивные перемены, «поскольку диалог отсутствует — есть только монологи». «Ответов на конкретные вопросы, не только наши, но и регуляторов энергетики Евросоюза, нет. Это не шутка — это АЭС, и нельзя играть с этим. Я, конечно, не думаю, что они строят бомбу, чтобы нас наказать — это наивно. Но культура производства, строительства, эти материалы, которые похищались — мы видели сообщения об этом даже в белорусских медиа, и заявления Лукашенко, что это будет самая дешевая и самая быстро построенная АЭС в мире — мы в этом большого достижения не видим», — подчеркнул министр.

Линкявичюс считает ситуацию «проблематичной не только для Литвы, но и для Евросоюза, для прецедента в будущем, поскольку такие станции будут строиться и в других странах». «И я в этом вижу большой негатив. Но тут, к сожалению, есть рука Кремля. Я не вижу здесь интересов Белоруссии. Технологии «Росатома», деньги «Росатома», контроль над строительством осуществляет тоже Россия. Сам Лукашенко не видит перспектив этого проекта для экономики Белоруссии. Как иначе назвать? " — заключил он.

3 ноября турбогенератор первого энергоблока Белорусской АЭС был включен в объединенную энергосистему страны. Власти Литвы сразу заявили о прекращении поставок электроэнергии из Беларуси.

Официальная церемония подключения АЭС к энергосистеме прошла 7 ноября. Вывести блок на 100% мощности планируется в феврале 2021 года.