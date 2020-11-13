Украина присоединилась к американской лунной программе "Артемида"
14:12 13.11.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Украина стала одной из девяти стран, подписавших договоренности в рамках анонсированного НАСА проекта "Артемида" (Artemis), который предусматривает строительство поселения на Луне. Об этом говорится в сообщении, размещенном в пятницу на сайте украинского космического ведомства.
"Государственное космическое агентство Украины подписало договоренности в рамках программы НАСА "Артемида" о принципах сотрудничества в гражданском исследовании и использовании Луны, Марса, комет и астероидов в мирных целях и присоединилась к космическим агентствам других стран - участниц программы. Таким образом, Украина стала девятой страной - подписантом договоренности относительно "Артемиды", - отмечается в тексте.
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