0
0
80
НОВОСТИ

При отказе в бесплатных лекарствах граждане вправе взыскать компенсацию за их покупку - ВС

14:32 13.11.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Граждане, которым необоснованно отказали в бесплатном предоставлении лекарств, вправе требовать компенсацию за их покупку. Об этом сообщил председатель Верховного суда России Вячеслав Лебедев, выступая с докладом на проходящей в формате веб- конференции церемонии открытия китайского форума по вопросам международного правового сотрудничества "Один пояс - один путь".

"В целях защиты права граждан на охрану здоровья Верховный суд РФ обратил внимание судов на то, что при неисполнении фармацевтической организацией обязанности по бесплатному предоставлению гражданину лекарственных препаратов гражданин вправе взыскать компенсацию расходов на покупку лекарств", - отметил Лебедев, чье выступление привели в пресс-службе Верховного суда.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

15:00 13.11.2020
Общероссийскую организацию "Ассамблея народов России" создадут в РФ - указ президента
0
0
14:35 13.11.2020
Сбер представил инновационные разработки топ-менеджерам "Фармасинтеза"
0
63
14:12 13.11.2020
Украина присоединилась к американской лунной программе "Артемида"
0
114
14:00 13.11.2020
Литва отказалась от покупки энергии у Белоруссии, поскольку АЭС построена в геополитических целях РФ - Линкявичюс
0
129
13:32 13.11.2020
Песков назвал "более чем сомнительным" повод для санкций против РФ из-за Навального
0
157
13:24 13.11.2020
Дистанционное обучение помогло 5000 школьникам избежать COVID-19
0
165
13:20 13.11.2020
Отношения с США начали деградировать еще при Обаме, считают в Кремле
0
174
13:05 13.11.2020
Генпрокурор РФ предложил продлить мораторий на проверки малого бизнеса
0
182
13:00 13.11.2020
Лукашенко считает коронавирус ширмой, за которой пытаются переделить мир - БелТА
0
211
12:32 13.11.2020
Глава НКР заявил, что лично просил премьера Армении остановить войну в Карабахе
0
244

Возврат к списку