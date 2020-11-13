При отказе в бесплатных лекарствах граждане вправе взыскать компенсацию за их покупку - ВС
14:32 13.11.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Граждане, которым необоснованно отказали в бесплатном предоставлении лекарств, вправе требовать компенсацию за их покупку. Об этом сообщил председатель Верховного суда России Вячеслав Лебедев, выступая с докладом на проходящей в формате веб- конференции церемонии открытия китайского форума по вопросам международного правового сотрудничества "Один пояс - один путь".
"В целях защиты права граждан на охрану здоровья Верховный суд РФ обратил внимание судов на то, что при неисполнении фармацевтической организацией обязанности по бесплатному предоставлению гражданину лекарственных препаратов гражданин вправе взыскать компенсацию расходов на покупку лекарств", - отметил Лебедев, чье выступление привели в пресс-службе Верховного суда.
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