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НОВОСТИ

Общероссийскую организацию "Ассамблея народов России" создадут в РФ - указ президента

15:00 13.11.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о создании общероссийской общественно- государственной организации "Ассамблея народов России". Документ опубликован в пятницу на официальном интернет- портале правовой информации.

"Считать целесообразным создание с участием общественных объединений общероссийской общественно- государственной организации "Ассамблея народов России", - говорится в указе.

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