Жители поселка в Подмосковье сообщили о гуляющем по территории львенке
15:12 13.11.2020 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
Жители подмосковного посёлка сообщили о гуляющем по территории львёнке. По предварительным данным, животному около 5 месяцев.
В беседе с радиостанцией «Говорит Москва» женщина из соседнего поселения сообщила, что в общем чате с жителями посёлка «Черничные поля» она узнала, что у львёнка есть владелец.
«Мы живём недалеко, там действительно есть группа жителей, я им туда отправила [новость о найденном львёнке — прим. ГМ]. Они сказали, что у них раньше была у этих собственников большая собака, а сейчас там маленький львёнок гуляет. Но, вроде как, хозяину уже сказали, чтобы он как-то держал его у себя в клетке или на привязи».
В полиции сообщили корреспонденту «Говорит Москва», что к ним информации о львёнке не поступало.
С 2019 года в России запрещено держать диких животных в квартирах, на дачных и приусадебных участках . В перечень попавших под ограничения зверей включены львы, кобры, тигры и медведи.
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