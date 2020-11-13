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Иностранные инвесторы в этом году выиграли в российских судах 88% споров

15:32 13.11.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Иностранные инвесторы, обратившиеся в российские суды, в этом году выиграли 88% споров. Об этом сообщил председатель Верховного суда России Вячеслав Лебедев, выступая с докладом на церемонии открытия (в формате веб-конференции) Китайского форума по вопросам международного правового сотрудничества "Один пояс - один путь" с участием представителей 20 государств.

"Лебедев проинформировал участников форума о защите прав иностранных инвесторов в РФ: за 9 месяцев этого года количество рассмотренных судами РФ споров с участием иностранных инвесторов составило 5 тыс. дел, а количество выигранных ими дел - 4,4 тыс. дел или 88%", - сообщили в пресс-службе Верховного суда.

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