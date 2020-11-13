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Жители ряда переходящих под контроль Азербайджана районов Карабаха сжигают свои дома - СМИ

16:00 13.11.2020 Источник: Эхо Москвы

Жители ряда района Нагорного Карабаха, как передает британский сайт BBC, сжигают свои дома и покидают место жительства. Это касается тех территорий, которые в соответствии с трехсторонним соглашением должны перейти под контроль Азербайджана. Видеозаписи и фотографии происходящего там появились в социальных сетях. Сжигают не только дома, но и другие постройки, даже магазины.

О подписании трехстороннего соглашения между Азербайджаном, Арменией и Россией было объявлено в начале этой недели. Согласно договору большая честь территории непризнанной республики станет подконтрольна Баку.

В оставшихся районах будут находиться российские миротворцы. Противники соглашения в Армении вышли на акции протеста с требованием отставки премьер-министра Никола Пашиняна.  Эхо Москвы

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