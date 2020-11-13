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Первые образцы вакцины "Спутник V" поступят в Венгрию на следующей неделе - Минпромторг РФ

16:12 13.11.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Первые образцы российской вакцины от коронавируса "Спутник V" поступят в Венгрию на следующей неделе, параллельно страна готовит производственную площадку для нее. Об этом говорится в сообщении Минпромторга РФ по итогам переговоров главы министерства Дениса Мантурова с министром иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петером Сийярто.

"Денис Мантуров подтвердил, что первые образцы вакцины поступят в Венгрию уже на следующей неделе. Параллельно на территории Венгрии ведется подготовка соответствующей производственной площадки", - говорится в сообщении.

Таким образом, Венгрия может стать первой страной Европейского союза, в которой будет организовано производство российской вакцины, отмечает Минпромторг.

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