Первые образцы вакцины "Спутник V" поступят в Венгрию на следующей неделе - Минпромторг РФ
16:12 13.11.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Первые образцы российской вакцины от коронавируса "Спутник V" поступят в Венгрию на следующей неделе, параллельно страна готовит производственную площадку для нее. Об этом говорится в сообщении Минпромторга РФ по итогам переговоров главы министерства Дениса Мантурова с министром иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петером Сийярто.
"Денис Мантуров подтвердил, что первые образцы вакцины поступят в Венгрию уже на следующей неделе. Параллельно на территории Венгрии ведется подготовка соответствующей производственной площадки", - говорится в сообщении.
Таким образом, Венгрия может стать первой страной Европейского союза, в которой будет организовано производство российской вакцины, отмечает Минпромторг.
НОВОСТИ
- 16:00 13.11.2020
- Жители ряда переходящих под контроль Азербайджана районов Карабаха сжигают свои дома - СМИ
- 15:32 13.11.2020
- Иностранные инвесторы в этом году выиграли в российских судах 88% споров
- 15:12 13.11.2020
- Жители поселка в Подмосковье сообщили о гуляющем по территории львенке
- 15:00 13.11.2020
- Общероссийскую организацию "Ассамблея народов России" создадут в РФ - указ президента
- 14:35 13.11.2020
- Сбер представил инновационные разработки топ-менеджерам "Фармасинтеза"
- 14:32 13.11.2020
- При отказе в бесплатных лекарствах граждане вправе взыскать компенсацию за их покупку - ВС
- 14:12 13.11.2020
- Украина присоединилась к американской лунной программе "Артемида"
- 14:00 13.11.2020
- Литва отказалась от покупки энергии у Белоруссии, поскольку АЭС построена в геополитических целях РФ - Линкявичюс
- 13:32 13.11.2020
- Песков назвал "более чем сомнительным" повод для санкций против РФ из-за Навального
- 13:24 13.11.2020
- Дистанционное обучение помогло 5000 школьникам избежать COVID-19
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать