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Деидеологизация истории Великой Отечественной войны не должна приводить к принижению героизма народа - Путин

17:00 13.11.2020 Источник: Интерфакс

Президент России Владимир Путин заявил, что деидеологизация истории Великой Отечественной войны не должна приводить к принижению героизма народа.

"Многое было в прежние десятилетия и в период Великой Отечественной войны идеологизировано. Сегодня мы стараемся вычистить эту идеологизацию. И, к сожалению, очень часто вместе с этой водой, как известно, есть такая поговорка, выплескивается и ребенок. Имею в виду, что и героизм тогда был в значительной степени идеологизирован, окрашен идеологически. Мы вот и эту героическую часть истории нашего народа, стесняясь идеологизации, убираем в сторону. Этого нельзя делать", - заявил Путин - сказал Путин в пятницу на форуме Агентства стратегических инициатив "Сильные идеи для нового времени".

По его словам, "нужно отделить одно от другого, но дорожить тем, что было сделано нашими предками во имя нас, во имя будущих поколений - не забывать их героизм и самопожертвование ради будущих поколений, то есть ради нас".

"Зная это, понимая цену тому, что сделано, мы только в этом случае правильно выстроим вектор нашего движения вперед", - сказал глава государства.

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