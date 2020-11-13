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НОВОСТИ

Фильм Кончаловского о расстреле в Новочеркасске твыдвинут от России на "Оскар"

17:12 13.11.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Картина Андрея Кончаловского "Дорогие товарищи!" выдвинута от России на американскую премию "Оскар". Об этом ТАСС сообщил в пятницу председатель Российского оскаровского комитета Владимир Меньшов.

"От России выбрали фильм Кончаловского "Дорогие товарищи!", - сказал он.

Картина рассказывает о засекреченном в советское время расстреле мирной демонстрации в Новочеркасске в 1962 году. Главную роль исполнила Юлия Высоцкая.

Черно-белая драма "Дорогие товарищи!" Андрея Кончаловского о засекреченном в советское время расстреле мирной демонстрации в Новочеркасске, удостоившаяся специального приза жюри на Венецианском кинофестивале, вышла в российский прокат 12 ноября. Одной из лучших реакций на картину режиссер назвал молчание зрителей после просмотра.

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