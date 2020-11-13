0
0
70
НОВОСТИ

Евросоюз создаст новую систему блокировки террористического интернет-контента - Совет ЕС

17:32 13.11.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Евросоюз до конца года разработает систему блокирования в интернете контента с пропагандой терроризма в течение часа после его обнаружения. Об этом говорится в заявлении Совета ЕС на уровне министров внутренних дел, распространенном в пятницу по итогам внеплановой видеоконференции по борьбе с терроризмом.

"Мы нацелены на успешное завершение до конца года переговоров по директиве о террористическом онлайн-контенте с целью создания нового эффективного трансграничного инструмента для блокирования террористического контента в течение часа с того момента, как он будет обнаружен", - отмечается в документе.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

11:32 12.11.2020
Турция продолжает подготовку к развертыванию С-400 - глава Минобороны
0
213
11:05 10.11.2020
В Карабах отправились уже 10 самолетов с российскими миротворцами
0
438
20:00 09.11.2020
Российский Ми-24 сбили в Армении у границы с Азербайджаном, два летчика погибли - МО РФ
0
543
09:00 07.11.2020
АПЛ "Хабаровск" станет вторым носителем ракет "Посейдон"
0
787
17:00 06.11.2020
Руководству военкоматов вернут звания
0
827
12:32 03.11.2020
В Арктике отработано применение комплекса РЭБ с дальностью действия до 5 тыс километров
0
977
09:30 01.11.2020
В ходе новых испытаний ракету "Циркон" запустят на тысячу километров
0
1092
11:32 30.10.2020
Гиперзвуковое оружие соперников бросает вызов системам раннего предупреждения США - генерал ВВС
0
1189
10:22 30.10.2020
Никакого плана вывода войск США из Афганистана к Рождеству нет - конгрессмен
0
1135
14:12 29.10.2020
Минобороны Азербайджана сообщило об уничтожении двух штурмовиков Су-25 ВС Армении
0
1092

Возврат к списку