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Трещина в модуле МКС оказалась в полтора раза больше, чем предполагалось

18:00 13.11.2020 Источник: Эхо Москвы

Трещина в модуле МКС оказалась в полтора раза больше, чем считалось ранее. Однако она по-прежнему не угрожает станции и экипажу, заявили РИА Новости в «Роскосмосе».

Трещина в российском модуле «Звезда», ставшая причиной утечки воздуха на МКС, по уточненным данным составляет почти 4,5 сантиметра в длину, следует из переговоров космонавтов с Землей, транслируемых НАСА. Это более чем в 1,5 раза больше значения, о котором сообщалось ранее. Космонавт Сергей Рыжиков объяснил такую разницу «ограниченными условиями видимости трещины»

Небольшая утечка воздуха на МКС была зафиксирована еще в сентябре прошлого года. Выяснилось, что место утечки находится в промежуточной камере российского модуля «Звезда». Обнаруженную позднее трещину временно заклеили термостойким скотчем. В Роскосмосе считают, что трещина не представляет опасности для станции и экипажа. Тем не менее, наземные специалисты работают над тем, как залатать ее надолго.

Ранее руководитель полета российского сегмента МКС Владимир Соловьев рассказал, что в декабре на станцию, возможно, доставят азот для пополнения атмосферы МКС и средства для окончательной герметизации трещины.  Эхо Москвы

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