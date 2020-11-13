0
0
11
НОВОСТИ

Депутат МГД Головченко: Надо увеличить бюджетные расходы на инновации

17:55 13.11.2020

На реализацию инновационных проектов в московском бюджете нужно предусмотреть больше средств, считает председатель комиссии Мосгордумы по предпринимательству, инновационному развитию и информационным технологиям Валерий Головченко. По его словам, это стало ясно после обсуждения проекта бюджета Москвы на 2021 год на заседании профильной комиссии.

"На мой взгляд, главное – тот факт, что при общем ухудшении экономической ситуации в стране и городе нам удалось сохранить финансирование городских программ, которые направлены на поддержку малого и среднего предпринимательства, а также цифровых проектов, - заявил депутат. - Речь идет прежде всего о повышении уровня безопасности и комфорта жизни. Реализация проектов, связанных с необходимыми для жизни города цифровыми системами, должна стать одним из важнейших приоритетов Москвы. Эти проекты требуется обеспечить дополнительным финансированием".

По его мнению, в Москве не следует снижать темпы разработки и внедрения цифровых сервисов и услуг. "Мы сейчас задаем темп развития этой сферы во всей стране – нужно продолжать так же. Нужно удерживать в стране программистов и разработчиков. Экономить на будущем нельзя», — считает парламентарий.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

11:32 12.11.2020
Турция продолжает подготовку к развертыванию С-400 - глава Минобороны
0
213
11:05 10.11.2020
В Карабах отправились уже 10 самолетов с российскими миротворцами
0
438
20:00 09.11.2020
Российский Ми-24 сбили в Армении у границы с Азербайджаном, два летчика погибли - МО РФ
0
543
09:00 07.11.2020
АПЛ "Хабаровск" станет вторым носителем ракет "Посейдон"
0
787
17:00 06.11.2020
Руководству военкоматов вернут звания
0
827
12:32 03.11.2020
В Арктике отработано применение комплекса РЭБ с дальностью действия до 5 тыс километров
0
977
09:30 01.11.2020
В ходе новых испытаний ракету "Циркон" запустят на тысячу километров
0
1092
11:32 30.10.2020
Гиперзвуковое оружие соперников бросает вызов системам раннего предупреждения США - генерал ВВС
0
1189
10:22 30.10.2020
Никакого плана вывода войск США из Афганистана к Рождеству нет - конгрессмен
0
1135
14:12 29.10.2020
Минобороны Азербайджана сообщило об уничтожении двух штурмовиков Су-25 ВС Армении
0
1092

Возврат к списку