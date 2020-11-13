Депутат МГД Головченко: Надо увеличить бюджетные расходы на инновации

17:55

На реализацию инновационных проектов в московском бюджете нужно предусмотреть больше средств, считает председатель комиссии Мосгордумы по предпринимательству, инновационному развитию и информационным технологиям Валерий Головченко. По его словам, это стало ясно после обсуждения проекта бюджета Москвы на 2021 год на заседании профильной комиссии.

"На мой взгляд, главное – тот факт, что при общем ухудшении экономической ситуации в стране и городе нам удалось сохранить финансирование городских программ, которые направлены на поддержку малого и среднего предпринимательства, а также цифровых проектов, - заявил депутат. - Речь идет прежде всего о повышении уровня безопасности и комфорта жизни. Реализация проектов, связанных с необходимыми для жизни города цифровыми системами, должна стать одним из важнейших приоритетов Москвы. Эти проекты требуется обеспечить дополнительным финансированием".

По его мнению, в Москве не следует снижать темпы разработки и внедрения цифровых сервисов и услуг. "Мы сейчас задаем темп развития этой сферы во всей стране – нужно продолжать так же. Нужно удерживать в стране программистов и разработчиков. Экономить на будущем нельзя», — считает парламентарий.