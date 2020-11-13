Мишустин перераспределил обязанности между вице-премьерами
18:45 13.11.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин перераспределил обязанности между вице-премьерами. Александру Новаку поручено курировать топливно- энергетический комплекс. Об этом сообщила пресс-служба правительства.
"Вопросы развития топливно-энергетического комплекса передаются вице-премьеру Александру Новаку, отвечавшему за эту отрасль в должности министра энергетики", - сказал пресс-секретарь председателя правительства Борис Беляков.
Вице-премьеру Алексею Оверчуку поручено координировать в правительстве деятельность Росреестра, сообщила пресс-служба кабмина.
Курировать науку и высшее образование в правительстве будет вице-премьер Дмитрий Чернышенко. Государственную политику в сфере культуры будет курировать Татьяна Голикова.
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