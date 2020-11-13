18:45 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин перераспределил обязанности между вице-премьерами. Александру Новаку поручено курировать топливно- энергетический комплекс. Об этом сообщила пресс-служба правительства.

"Вопросы развития топливно-энергетического комплекса передаются вице-премьеру Александру Новаку, отвечавшему за эту отрасль в должности министра энергетики", - сказал пресс-секретарь председателя правительства Борис Беляков.

Вице-премьеру Алексею Оверчуку поручено координировать в правительстве деятельность Росреестра, сообщила пресс-служба кабмина.

Курировать науку и высшее образование в правительстве будет вице-премьер Дмитрий Чернышенко. Государственную политику в сфере культуры будет курировать Татьяна Голикова.