Лукашенко назвал число студентов, исключенных после протестов

19:20 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Лукашенко обнародовал число исключённых студентов после протестов. Из вузов Белоруссии были отчислены 300 учащихся, сообщил президент республики.

Он заявил, что «не все из них «отмороженные», есть и способные». Александр Лукашенко поручил чиновникам выработать механизм возможного возвращения отчисленных «под гарантии». Говорит Москва