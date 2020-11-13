Лукашенко назвал число студентов, исключенных после протестов
19:20 13.11.2020 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
Лукашенко обнародовал число исключённых студентов после протестов. Из вузов Белоруссии были отчислены 300 учащихся, сообщил президент республики.
Он заявил, что «не все из них «отмороженные», есть и способные». Александр Лукашенко поручил чиновникам выработать механизм возможного возвращения отчисленных «под гарантии». Говорит Москва
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