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Лукашенко заявил, что ЕС "ничего с ним сделать не сможет"

20:40 13.11.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что он опытный политик и не один год был под различными санкциями, поэтому Евросоюз, который 6 ноября ввел санкции против него и еще 14 высокопоставленных белорусских чиновников, "ничего не сможет с ним сделать".

"Вы же понимаете, что я в политике не первый год, может быть, уже излишне задержался в этой политике. Это одна сторона медали, а другая заключается в том, что опыта у меня хватает, под санкциями я был очень много лет", - сказал он в интервью белорусским и иностранным СМИ, которое транслировалось в эфире белорусского канала СТВ.

Он отметил: "Евросоюз не знает, что делать с Лукашенко". "Потому что они всегда стараются что-то со мной сделать, а не надо. <...> Нас избрал белорусский народ, и он с нами что-то сделает. Эта сфера внимания и интереса исключительно белорусского народа, если говорить о Лукашенко. Пусть это патетично несколько прозвучало, но я действительно так думаю. Ничего они с Лукашенко сделать не смогут", - добавил он.

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