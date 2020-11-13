Лукашенко заявил, что ЕС "ничего с ним сделать не сможет"
20:40 13.11.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что он опытный политик и не один год был под различными санкциями, поэтому Евросоюз, который 6 ноября ввел санкции против него и еще 14 высокопоставленных белорусских чиновников, "ничего не сможет с ним сделать".
"Вы же понимаете, что я в политике не первый год, может быть, уже излишне задержался в этой политике. Это одна сторона медали, а другая заключается в том, что опыта у меня хватает, под санкциями я был очень много лет", - сказал он в интервью белорусским и иностранным СМИ, которое транслировалось в эфире белорусского канала СТВ.
Он отметил: "Евросоюз не знает, что делать с Лукашенко". "Потому что они всегда стараются что-то со мной сделать, а не надо. <...> Нас избрал белорусский народ, и он с нами что-то сделает. Эта сфера внимания и интереса исключительно белорусского народа, если говорить о Лукашенко. Пусть это патетично несколько прозвучало, но я действительно так думаю. Ничего они с Лукашенко сделать не смогут", - добавил он.
НОВОСТИ
- 20:00 13.11.2020
- Российские губернаторы «должны лечиться у себя в регионе» - Развожаев
- 19:50 13.11.2020
- «Эшелонированная оборона» ждет молодых специалистов по кибербезопасности
- 19:20 13.11.2020
- Лукашенко назвал число студентов, исключенных после протестов
- 18:45 13.11.2020
- Мишустин перераспределил обязанности между вице-премьерами
- 18:00 13.11.2020
- Трещина в модуле МКС оказалась в полтора раза больше, чем предполагалось
- 17:55 13.11.2020
- Депутат МГД Головченко: Надо увеличить бюджетные расходы на инновации
- 17:32 13.11.2020
- Евросоюз создаст новую систему блокировки террористического интернет-контента - Совет ЕС
- 17:12 13.11.2020
- Фильм Кончаловского о расстреле в Новочеркасске твыдвинут от России на "Оскар"
- 17:00 13.11.2020
- Деидеологизация истории Великой Отечественной войны не должна приводить к принижению героизма народа - Путин
- 16:32 13.11.2020
- Германия сочла неоправданным намерение РФ ввести ответные санкции по делу Навального
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать