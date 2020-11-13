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НОВОСТИ

В мурманской колонии строгого режима произошла вспышка коронавируса

21:20 13.11.2020 Источник: Интерфакс

Более 20 заключенных в исправительной колонии строгого режима N17 (ИК-17, Мурманск) УФСИН России по Мурманской области заразились коронавирусом.

Из сообщения регионального оперативного штаба в пятницу следует, что с 23 октября в исправительном учреждении по указанию главного санитарного врача медсанчасти N51 ФСИН России действует постановление о введении в учреждении дополнительных режимно-ограничительных мероприятий, однако стало известно об этом только сейчас.

"На сегодняшний день у 24 осужденных тест на новую коронавирусную инфекцию показал положительный результат. Из них у четырех осужденных заболевание протекает в легкой форме, у остальных клинические проявления заболевания отсутствуют (бессимптомные). Осужденные содержатся изолировано, находятся под наблюдением медработников, им назначено противовирусное лечение", - говорится в сообщении.

В оперштабе добавляют, что состояние заключенных оценивается как удовлетворительное и при этом "случаев диагностирования на фоне коронавируса пневмонии и госпитализации в гражданские лечебные учреждения не было".

По данным оперштаба, в ИК-17 действуют медицинские изоляторы, в которых имеются необходимые коммунально-бытовые условия, передвижение людей по колонии минимизировано, сотрудники, включая медиков, переведены на двухнедельный график службы.

В настоящее время в ИК-17 приостановлено проведение краткосрочных свиданий (длительные свидания были запрещены ранее). Исключение составляют встречи с лицами, которые оказывают юридическую помощь и участвуют в судебно-следственных действиях.

"В учреждении проводится весь комплекс санитарно-противоэпидемических мероприятий, в том числе лабораторное обследование контактных сотрудников и осуждённых", - заявляют в оперштабе Мурманской области.

В сообщении также говорится, что все обеспечены средствами индивидуальной защиты, а для лечения заболевших есть необходимые медикаменты.

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