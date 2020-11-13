Более 70% россиян поддерживают ограничение свободы слова в определенных случаях - исследование

22:00

71% россиян полагают, что в некоторых случаях свободу слова стоит ограничивать, говорится в исследовании ФОМ.

Так можно поступать когда речь идёт об оскорблении религиозных чувств. Еще 21% респондентов считают, что свобода слова ни при каких обстоятельствах не должна ограничиваться. Больше всего сторонников свободы слова в возрасте от 18 до 30 лет (31%), больше всего сторонников противоположной точки зрения — в возрасте от 46 до 60 лет и старше 60 лет (75% и 80% соответственно). mbk-news