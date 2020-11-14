Тихановская объявила о намерении создать "Народный трибунал"
22:40 13.11.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская объявила о намерении инициировать создание "Народного трибунала" на фоне бездействия, как она утверждает, государственной судебной системы.
По ее мнению, Белоруссия превратилась в "место преступления". "Я заявляю, что Александр Лукашенко и его пособники - террористическая организация, которая должна ответить за свои преступления, - утверждала Тихановская в своем телеграм-канале в пятницу. - Если государственная судебная система не работает, мы справимся без нее". Она уверена, что ответить должен каждый, кто цинично нарушил и нарушает закон - "от членов избирательных комиссий и провластных наблюдателей до чиновников, идеологов и офицеров, отдававших и выполнявших преступные приказы".
В этой связи Тихановская объявила о "плане Народного трибунала", который призван "остановить беззаконие". В рамках плана она призвала "нейтрализовать идеологов и пособников режима, собирать и проверять доказательства преступлений режима". "На платформе "Голос" мы проведем процесс Народного обвинения по материалам, собранным через систему фиксации и подтверждения свидетельств преступлений", - пообещала Тихановская. По ее словам, после этого 20 декабря народ Белоруссии выйдет на самый массовый марш с заявлением Народного обвинения.
Массовые акции протеста проходят в Белоруссии со дня выборов 9 августа, победу на которых, по данным ЦИК, с 80,1% голосов одержал действующий президент страны Александр Лукашенко. Второе место с 10,12% заняла Тихановская, она не признала результаты голосования и приняла участие в создании Координационного совета белорусской оппозиции для передачи власти. Многие лидеры оппозиции выехали за рубеж, опасаясь преследования в стране.
НОВОСТИ
- 22:53 13.11.2020
- Похищенный в Ливии Шугалей стал причиной споров на политическом форуме в Тунисе
- 22:00 13.11.2020
- Более 70% россиян поддерживают ограничение свободы слова в определенных случаях - исследование
- 21:20 13.11.2020
- В мурманской колонии строгого режима произошла вспышка коронавируса
- 20:40 13.11.2020
- Лукашенко заявил, что ЕС "ничего с ним сделать не сможет"
- 20:00 13.11.2020
- Российские губернаторы «должны лечиться у себя в регионе» - Развожаев
- 19:50 13.11.2020
- «Эшелонированная оборона» ждет молодых специалистов по кибербезопасности
- 19:20 13.11.2020
- Лукашенко назвал число студентов, исключенных после протестов
- 18:45 13.11.2020
- Мишустин перераспределил обязанности между вице-премьерами
- 18:00 13.11.2020
- Трещина в модуле МКС оказалась в полтора раза больше, чем предполагалось
- 17:55 13.11.2020
- Депутат МГД Головченко: Надо увеличить бюджетные расходы на инновации
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать