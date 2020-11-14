Тихановская объявила о намерении создать "Народный трибунал"

22:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская объявила о намерении инициировать создание "Народного трибунала" на фоне бездействия, как она утверждает, государственной судебной системы.

По ее мнению, Белоруссия превратилась в "место преступления". "Я заявляю, что Александр Лукашенко и его пособники - террористическая организация, которая должна ответить за свои преступления, - утверждала Тихановская в своем телеграм-канале в пятницу. - Если государственная судебная система не работает, мы справимся без нее". Она уверена, что ответить должен каждый, кто цинично нарушил и нарушает закон - "от членов избирательных комиссий и провластных наблюдателей до чиновников, идеологов и офицеров, отдававших и выполнявших преступные приказы".

В этой связи Тихановская объявила о "плане Народного трибунала", который призван "остановить беззаконие". В рамках плана она призвала "нейтрализовать идеологов и пособников режима, собирать и проверять доказательства преступлений режима". "На платформе "Голос" мы проведем процесс Народного обвинения по материалам, собранным через систему фиксации и подтверждения свидетельств преступлений", - пообещала Тихановская. По ее словам, после этого 20 декабря народ Белоруссии выйдет на самый массовый марш с заявлением Народного обвинения.

Массовые акции протеста проходят в Белоруссии со дня выборов 9 августа, победу на которых, по данным ЦИК, с 80,1% голосов одержал действующий президент страны Александр Лукашенко. Второе место с 10,12% заняла Тихановская, она не признала результаты голосования и приняла участие в создании Координационного совета белорусской оппозиции для передачи власти. Многие лидеры оппозиции выехали за рубеж, опасаясь преследования в стране.