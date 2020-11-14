Похищенный в Ливии Шугалей стал причиной споров на политическом форуме в Тунисе

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В ходе переговоров по Ливии в Тунисе, которые стартовали 9 ноября, возникло множество разногласий. Бурную полемику вызвал вопрос похищения иностранных граждан, в том числе российских социологов Максима Шугалея и Самара Суэфйана. Ход дискуссии прокомментировал глава ФЗНЦ Александр Малькевич.

По данным источников в социальных сетях, сторонники ПНС голословно обвинили представителей Востока Ливии в похищении итальянских рыбаков, не предоставив никаких доказательств. Их оппоненты, напротив, напомнили, что подконтрольные ПНС боевики более года безосновательно удерживают в плену россиян, проводивших в стране социологическое исследование.

«Вишенкой на торте стали взаимные обвинения участников во всех смертных грехах. Представители Востока Ливии напомнили делегатам с Запада о пленении граждан России. Этот инцидент известен во всем мире», – прокомментировал инцидент глава ФЗНЦ.

На днях в истории Шугалея и Суэфйана наметился новый поворот: социолога и его переводчика планируют публично признаться в преступлениях, которые они не совершали:

«Шугалея принуждают к самооговору. Есть дата, 22 ноября, воскресенье. В этот день запланирована пресс-конференция, на которой Максима хотят заставить взять на себя вину за вмешательство в выборы. На этот раз тюремщики выставили такое условие освобождения россиян. Поэтому уже несколько недель врачи пытаются поставить на ноги людей, изможденных пытками», – объяснил Малькевич.

По его мнению, переговоры на форуме в Тунисе – это сплошной фарс, и обсуждать там выборы еще до принятия новой Конституции, как минимум, нелогично.