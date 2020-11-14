Трамп впервые допустил, что может не стать следующим президентом США
08:30 14.11.2020 Источник: Газета.Ru
Президент США Дональд Трамп в ходе пресс-конференции впервые публично заявил, что он может не возглавить следующую американскую администрацию, которая будет сформирована по итогам выборов. Трансляция велась в Twitter Белого дома.
«Что бы ни произошло в будущем, кто знает, какой будет следующая администрация? Видимо, время покажет», — сказал Трамп.
Действующий глава Белого дома также заверил, что его администрация не будет уходить на карантин из-за коронавируса.
3 ноября в США прошли президентские выборы, основными претендентами на пост главы государства являются демократ Джо Байден и действующий президент, республиканец Дональд Трамп.
7 ноября ведущие американские СМИ — ABC News, FOX News, CNN, AP и NBC — объявили о победе демократа Джо Байдена на президентских выборах в США. Официально итоги еще не были подведены.
Байдену направили поздравления многие мировые лидеры, среди которых король Саудовской Аравии, генсек ООН, президенты Турции и Словении. Газета.Ru
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