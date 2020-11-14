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Израильтяне ликвидировали в Иране одного из главарей "Аль-Каиды" - NYT

08:40 14.11.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Один из главарей группировки "Аль-Каида" (запрещена на территории РФ) Абдулла Ахмед Абдулла, подозреваемый в США в организации терактов у американских посольств в Кении и Танзании, был ликвидирован в Иране три месяца назад. Об этом сообщила в пятницу в своей электронной версии газета "Нью-Йорк таймс", ссылающаяся на источники в спецслужбах Соединенных Штатов.

По их данным, оперативники спецслужб Израиля, действуя от лица США, из пистолетов с глушителями застрелили Абдуллу (по прозвищу Абу Мухаммед аль-Масри) в Тегеране 7 августа. Убита была и его дочь Мириам - вдова сына основателя "Аль- Каиды" Усамы бен Ладена Хамзы. Хамза отвечал за планирование и связи с различными террористическими группировками. 14 сентября 2019 года президент США Дональд Трамп заявил, что бен Ладен - младший был уничтожен в ходе контртеррористической операции США на границе Афганистана и Пакистана.

Как утверждают источники издания, Абдулла находился в Иране с 2003 года и проживал в столице этой страны с 2015 года. Местные СМИ летом опознали его как профессора истории из Ливана Хабиба Дауда. ФБР включило его в список наиболее опасных террористов, объявленных в розыск, и назначило награду в 10 млн долларов за информацию, которая поможет его поймать.

Теракты у посольств США в Кении и Танзании произошли в 1998 году, жертвами стали 224 человека, среди них 12 американских граждан.

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