Депутат Рады предрек Украине дефолт

08:50 Источник: Lenta.ru

Депутат Верховной Рады Украины от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович предрек дефолт в стране. Об этом он заявил в эфире телеканала «112 Украина».

По его словам, дефолт может произойти из-за неправильных мер правительства по борьбе с пандемией коронавируса. «Сегодня во многом приостановлены платежи казначейства кроме зарплат и пенсий. Все, это преддефолтное состояние. Мы не можем больше смотреть просто со стороны, как тупое, дебильное правительство воровское добивает государство», — заявил политик.

Рабинович добавил, что необходимо немедленно сменить правительство Украины. Он отметил, что внес законопроект о запрете повышения тарифов ЖКХ во время пандемии. Кроме того, политик подчеркнул, что следует списать долги населения за ЖКХ.

11 ноября правительство Украины приняло решение ввести по всей стране карантин выходного дня. По выходным могут работать только объекты критической инфраструктуры: продуктовые магазины, аптеки, транспорт. В правящей партии «Слуга народа» также выступили за введение полного локдауна. Lenta.Ru