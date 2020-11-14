Половина опрошенных школьников в РФ считают, что цифровые инструменты не заменят учителя
09:00 14.11.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Почти 50% опрошенных российских школьников считают, что цифровые инструменты вряд ли смогут заменить педагога. Такие выводы следуют из имеющихся в распоряжении ТАСС результатов опроса, который провели специалисты из команды интерактивной рабочей тетради Skysmart, разработанной компанией Skyeng совместно с издательством "Просвещение".
"Большинство школьников (47%) считают, что цифровые инструменты не смогут полностью заменить учителя; 39% опрошенных ответили, что после существенных доработок различные платформы и сервисы смогут без участия педагога обеспечить образование на достойном уровне", - говорится в материалах. При этом только 8% учеников выразили уверенность, что цифровые инструменты могут заменить учителя уже сегодня. Затруднились с ответом 6% школьников.
У школьников также узнали, что должен знать и уметь современный учитель. Так, 84% опрошенных считают, что педагог должен, прежде всего, уметь сделать урок интересным и интерактивным, 78% - находить подход к каждому ученику. Кроме того, 73% опрошенных считают, что учителю важно соблюдать баланс между строгостью и мягкостью в процессе обучения. А 68% респондентов считают, что современному педагогу следует постоянно развиваться и совершенствоваться.
При этом 66% высказались за то, что учитель должен уметь быстро адаптироваться к изменениям. Больше половины школьников - 60% - отмечают, что педагог должен обязательно знать, как работают современные технологии и уметь ими пользоваться. Наименее важными для учителей школьники считают умение убеждать (17%) и управлять своей репутацией в интернете (15%).
"Результаты исследования подтверждают тот факт, что какими бы современными ресурсами ни владел учитель, ключ к успешному обучению кроется в умении заинтересовать ребят, пробудить в них живой интерес к предмету", - прокомментировала итоги опроса директор по внешним коммуникациям группы компаний "Просвещение" Кристина Колесникова.
Опрос проведен в октябре 2020 года среди 1 200 учеников российских школ во всех округах страны.
НОВОСТИ
- 08:50 14.11.2020
- Депутат Рады предрек Украине дефолт
- 08:40 14.11.2020
- Израильтяне ликвидировали в Иране одного из главарей "Аль-Каиды" - NYT
- 08:30 14.11.2020
- Трамп впервые допустил, что может не стать следующим президентом США
- 22:53 13.11.2020
- Похищенный в Ливии Шугалей стал причиной споров на политическом форуме в Тунисе
- 22:40 13.11.2020
- Тихановская объявила о намерении создать "Народный трибунал"
- 22:00 13.11.2020
- Более 70% россиян поддерживают ограничение свободы слова в определенных случаях - исследование
- 21:20 13.11.2020
- В мурманской колонии строгого режима произошла вспышка коронавируса
- 20:40 13.11.2020
- Лукашенко заявил, что ЕС "ничего с ним сделать не сможет"
- 20:00 13.11.2020
- Российские губернаторы «должны лечиться у себя в регионе» - Развожаев
- 19:50 13.11.2020
- «Эшелонированная оборона» ждет молодых специалистов по кибербезопасности
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать