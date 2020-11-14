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Половина опрошенных школьников в РФ считают, что цифровые инструменты не заменят учителя

09:00 14.11.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Почти 50% опрошенных российских школьников считают, что цифровые инструменты вряд ли смогут заменить педагога. Такие выводы следуют из имеющихся в распоряжении ТАСС результатов опроса, который провели специалисты из команды интерактивной рабочей тетради Skysmart, разработанной компанией Skyeng совместно с издательством "Просвещение".

"Большинство школьников (47%) считают, что цифровые инструменты не смогут полностью заменить учителя; 39% опрошенных ответили, что после существенных доработок различные платформы и сервисы смогут без участия педагога обеспечить образование на достойном уровне", - говорится в материалах. При этом только 8% учеников выразили уверенность, что цифровые инструменты могут заменить учителя уже сегодня. Затруднились с ответом 6% школьников.

У школьников также узнали, что должен знать и уметь современный учитель. Так, 84% опрошенных считают, что педагог должен, прежде всего, уметь сделать урок интересным и интерактивным, 78% - находить подход к каждому ученику. Кроме того, 73% опрошенных считают, что учителю важно соблюдать баланс между строгостью и мягкостью в процессе обучения. А 68% респондентов считают, что современному педагогу следует постоянно развиваться и совершенствоваться.

При этом 66% высказались за то, что учитель должен уметь быстро адаптироваться к изменениям. Больше половины школьников - 60% - отмечают, что педагог должен обязательно знать, как работают современные технологии и уметь ими пользоваться. Наименее важными для учителей школьники считают умение убеждать (17%) и управлять своей репутацией в интернете (15%).

"Результаты исследования подтверждают тот факт, что какими бы современными ресурсами ни владел учитель, ключ к успешному обучению кроется в умении заинтересовать ребят, пробудить в них живой интерес к предмету", - прокомментировала итоги опроса директор по внешним коммуникациям группы компаний "Просвещение" Кристина Колесникова.

Опрос проведен в октябре 2020 года среди 1 200 учеников российских школ во всех округах страны.

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