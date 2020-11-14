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НОВОСТИ

Первый рабочий день после новогодних каникул предложили сделать сокращенным

09:30 14.11.2020

Первый рабочий день после новогодних праздников предлагается сократить на два часа. С такой инициативой выступил директор Института социальных исследований и развития гражданских инициатив Максим Петунин. RT ознакомился с текстом его обращения на имя главы Минтруда Антона Котякова.

В своём письме Петунин предлагает внести изменения в настоящее законодательство и сократить длительность первого после новогодних праздников рабочего дня.

«Прошу вас оценить целесообразность внесения в трудовое законодательство изменений в части уменьшения на два часа продолжительности первого рабочего дня в календарном году, следующего за нерабочими новогодними праздниками», — говорится в тексте обращения.

Изменение соответствующих пунктов законодательства, как объяснил специалист, поможет создать благоприятные условия для возвращения сотрудников к привычному ритму рабочего процесса после новогоднего перерыва.

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