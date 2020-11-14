0
0
0
НОВОСТИ

Неудачей закончились очередные испытания прототипа ракеты SpaceX Starship

10:30 14.11.2020 Источник: Газета.Ru

Испытания прототипа ракеты компании Илона Маска SpaceX в третий раз закончились неудачно. Речь идет о ракете Starship SN8, сообщает сайт space.com.

Как стало известно, испытания прошли в Техасе 12 ноября. В ходе испытания нужно было зажечь двигатели без пуска ракеты. По информации портала, после испытаний на ракете расплавилась часть материала.

Маск в своем Twitter сообщил, что могли расплавиться составляющие одного из двигателей Raptor. Причина этого пока неизвестны.

В апреле, феврале и мае 2020 года прототипы также не прошли испытания, поскольку взорвались в ходе их проведения. Неудачные испытания прототипа Starship также прошли в ноябре 2019 года.  Газета.Ru

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

10:00 14.11.2020
Умер Армен Джигарханян
0
150
09:30 14.11.2020
Первый рабочий день после новогодних каникул предложили сделать сокращенным
0
161
09:00 14.11.2020
Половина опрошенных школьников в РФ считают, что цифровые инструменты не заменят учителя
0
184
08:50 14.11.2020
Депутат Рады предрек Украине дефолт
0
220
08:40 14.11.2020
Израильтяне ликвидировали в Иране одного из главарей "Аль-Каиды" - NYT
0
237
08:30 14.11.2020
Трамп впервые допустил, что может не стать следующим президентом США
0
239
22:53 13.11.2020
Похищенный в Ливии Шугалей стал причиной споров на политическом форуме в Тунисе
0
651
22:40 13.11.2020
Тихановская объявила о намерении создать "Народный трибунал"
0
725
22:00 13.11.2020
Более 70% россиян поддерживают ограничение свободы слова в определенных случаях - исследование
0
637
21:20 13.11.2020
В мурманской колонии строгого режима произошла вспышка коронавируса
0
672

Возврат к списку