Неудачей закончились очередные испытания прототипа ракеты SpaceX Starship
10:30 14.11.2020 Источник: Газета.Ru
Испытания прототипа ракеты компании Илона Маска SpaceX в третий раз закончились неудачно. Речь идет о ракете Starship SN8, сообщает сайт space.com.
Как стало известно, испытания прошли в Техасе 12 ноября. В ходе испытания нужно было зажечь двигатели без пуска ракеты. По информации портала, после испытаний на ракете расплавилась часть материала.
Маск в своем Twitter сообщил, что могли расплавиться составляющие одного из двигателей Raptor. Причина этого пока неизвестны.
В апреле, феврале и мае 2020 года прототипы также не прошли испытания, поскольку взорвались в ходе их проведения. Неудачные испытания прототипа Starship также прошли в ноябре 2019 года. Газета.Ru
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