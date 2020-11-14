Неудачей закончились очередные испытания прототипа ракеты SpaceX Starship

10:30 Источник: Газета.Ru

Испытания прототипа ракеты компании Илона Маска SpaceX в третий раз закончились неудачно. Речь идет о ракете Starship SN8, сообщает сайт space.com.

Как стало известно, испытания прошли в Техасе 12 ноября. В ходе испытания нужно было зажечь двигатели без пуска ракеты. По информации портала, после испытаний на ракете расплавилась часть материала.

Маск в своем Twitter сообщил, что могли расплавиться составляющие одного из двигателей Raptor. Причина этого пока неизвестны.

В апреле, феврале и мае 2020 года прототипы также не прошли испытания, поскольку взорвались в ходе их проведения. Неудачные испытания прототипа Starship также прошли в ноябре 2019 года. Газета.Ru