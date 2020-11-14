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Жители Хабаровска вновь вышли на акцию в поддержку Фургала

11:00 14.11.2020 Источник: Интерфакс

Жители Хабаровска вновь вышли на площадь имени Ленина в центре города на несанкционированную акцию в поддержку бывшего губернатора региона Сергея Фургала, передал корреспондент "Интерфакса" в субботу.

По данным администрации города, "в несанкционированной акции на площади Ленина приняли участие менее 200 человек", отмечено также, что "количество незаконно митингующих у здания правительства Хабаровского края по субботам еженедельно снижается".

После небольшого митинга на площади участники акции выдвинулись шествием по центральным улицам города, скандируя лозунги с критикой власти и в поддержку бывшего губернатора.

"За период с 5 по 12 ноября судебными органами рассмотрено 19 дел по фактам нарушения общественного порядка. Судами назначено 13 штрафов на общую сумму в 121 тыс. рублей, шесть административных арестов (на срок от 1 до 9 суток). Сотрудниками ГИБДД вручено 12 предостережений автовладельцам о недопустимости участия в несогласованных мероприятиях", - сообщает пресс-служба мэрии.

Она предупреждает участников, что "продолжается работа по анализу данных систем видеофиксации".

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