Представители международной научной общественности потребовали прекратить уничтожение Института мировой культуры при МГУ

12:00 Источник: Эхо Москвы

Более ста представителей международной научной общественности из двух десятков стран мира потребовали прекратить уничтожение Института мировой культуры при МГУ. Обращение направлено ректору университета Виктору Садовничему.

Тревогу у подписантов вызывают сокращение около половины наиболее квалифицированных сотрудников, нарушение трудовых прав штатных работников, отказ администрации от диалога с коллективом по поводу его дальнейшей судьбы и игнорирование просьб о назначении директора. То, что Институту грозит ликвидация, известно от руководства МГУ.

Им открыто и прямым текстом говорили, что их судьба будет решена в ноябре, рассказал «Новой газете» представитель профсоюза «Университетская солидарность» Михаил Лобанов. По его словам, если ответа не будет, то профсоюз будет вынужден искать более сильные методы убеждения ректора в необходимости диалога чем просто письма. Эхо Москвы