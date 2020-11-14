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Власти Тывы запретили использовать название республики в наименовании ресурсов без разрешения

12:30 14.11.2020 Источник: Эхо Москвы

Власти Тывы запретили использовать название республики в наименовании сайтов, групп в соцсетях и в мессенджерах без разрешения местных властей. Закон был подписан еще мае, в октябре — приняли постановление о процедуре регистрации названий, пишет издание TJournal. Региональный Минюст накануне сообщил, что для рассмотрения обращений и выдачи разрешений на использование тувинских госсимволов, будет создана специальная комиссия. Решение будет зависеть от контента ресурса. «Если публикуемые сообщения, по мнению комиссии, подрывают имидж Тувы или представляют республику в неблаговидном свете, то название придется сменить», — пояснил Минюст. За незаконное использование названия Тувы и его производных предусмотрели штрафы.

Некоторые странички в соцсетях уже сменили названия. Так, группа «Тыва Новости», теперь называется «Новости с родины Шойгу».  Эхо Москвы

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