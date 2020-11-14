Власти Тывы запретили использовать название республики в наименовании ресурсов без разрешения
12:30 14.11.2020 Источник: Эхо Москвы
Некоторые странички в соцсетях уже сменили названия. Так, группа «Тыва Новости», теперь называется «Новости с родины Шойгу». Эхо Москвы
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