Умер Армен Джигарханян
10:00 14.11.2020 Источник: Интерфакс
Народный артист СССР Армен Джигарханян скончался на 86 году жизни, сообщил "Интерфаксу" друг артиста Артур Согомонян.
"К сожалению, Армен Борисович скончался. Сердце остановилось в шесть утра", - сказал Согомонян.
По его словам, причиной смерти стали возраст и болезни артиста.
Народный артист СССР Армен Джигарханян родился 3 октября 1935 года. С 1996 года является президентом и художественным руководителем Московского драматического театра. Известен по ролям в таких фильмах как "Здравствуй, это я!", "Новые приключения неуловимых", "Собака на сене", "Здравствуйте, я ваша тетя", "Место встречи изменить нельзя", "Тегеран-43", "Город Зеро", "Паспорт", "Цареубийца".
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