В РФ выявили 22 702 заразившихся коронавирусом за сутки, это новый максимум за пандемию

11:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России за сутки возросло на 22 702, до 1 903 253, сообщили журналистам в субботу в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией. Это новый максимум с начала пандемии. Предыдущий - 21 983 случая за один день - был зарегистрирован в пятницу, 13 ноября.

Число выздоровевших россиян, у которых ранее диагностировали коронавирус, за сутки возросло на 18 626, до 1 425 529. В стране четвертый день подряд выписывают более 18 000 пациентов. Максимум, зафиксированный в четверг, 12 ноября, составил 18 811 вылечившихся за сутки. Доля уже выздоровевших россиян, по данным штаба, увеличилась до 74,9%.

Число летальных исходов из- за коронавируса в России за сутки возросло на 391 против 411 днем ранее. Всего из-за новой инфекции в стране умерли 32 834 человека. Условная летальность заболевания (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) осталась на уровне 1,73%, следует из данных штаба.