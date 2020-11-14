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НОВОСТИ

Трамп заявил о своей победе в Пенсильвании

14:00 14.11.2020 Источник: Коммерсант.ru

Президент США Дональд Трамп утверждает, что он одержал победу на президентских выборах в штате Пенсильвания. По его словам, там не было возможности полностью отследить голоса.

«В Филадельфии и Питтсбурге не было позволено увидеть 700 тыс. бюллетеней, что означает в соответствии с нашей прекрасной конституцией, что мы выигрываем штат Пенсильвания!» — написал господин Трамп в Twitter.

Пенсильвания — один из ключевых штатов. Победа в этом штате приносит 20 голосов выборщиков.  Коммерсантъ

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