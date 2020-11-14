Военная полиция РФ в субботу начнет патрулирование в Нагорном Карабахе
15:00 14.11.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Подразделения российской военной полиции с субботы начинают проведение патрулей в Нагорном Карабахе. Об этом сообщил журналистам официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.
"С сегодняшнего дня подразделения российской военной полиции приступают к патрулированию в зонах ответственности "Север" и "Юг", - сказал Конашенков.
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