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НОВОСТИ

Военная полиция РФ в субботу начнет патрулирование в Нагорном Карабахе

15:00 14.11.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Подразделения российской военной полиции с субботы начинают проведение патрулей в Нагорном Карабахе. Об этом сообщил журналистам официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

"С сегодняшнего дня подразделения российской военной полиции приступают к патрулированию в зонах ответственности "Север" и "Юг", - сказал Конашенков.

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