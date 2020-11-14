Пациент COVID-госпиталя в Волгоградской области найден мертвым с ножевым ранением

16:00 Источник: Интерфакс

Медперсонал Светлоярской центральной районной больницы Волгоградской области, перепрофилированной в госпиталь для больных коронавирусом, обнаружил в ночь с пятницы на субботу тело 87-летнего пенсионера с ножевым ранением, сообщил агентству "Интерфакс" информированный источник.

"В 2:00 пациента посещала медсестра, все было спокойно. В 4:00 его нашли мертвым с работающей кислородной маской и с ножевым ранением грудной клетки", - сказал собеседник агентства.

По его словам, 29 октября мужчина поступил на лечение. Из-за ухудшения состояния был переведён 8 ноября в реанимацию. После пошёл на поправку и его перевели в палату на кислородную поддержку.

Начата проверка.