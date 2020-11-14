В Иране опровергли сообщения о ликвидации в Тегеране одного из лидеров "Аль-Каиды"
18:00 14.11.2020 Источник: Интерфакс
Сообщения СМИ о том, что израильские агенты ранее ликвидировали одного из командиров группировки "Аль-Каида" (запрещенная в РФ террористическая организация) в Тегеране, не соответствуют действительности, заявил в субботу представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде.
"Время от времени Вашингтон и Тель-Авив пытаются путем лжи и распространения дезинформации в СМИ изобразить так, будто Иран имеет отношение к таким (террористическим, - "ИФ") группам, с целью снять с себя ответственность за преступную активность этой группировки ("Аль-Каида", -"ИФ") и других террористических групп в регионе", - цитирует его агентство "Мехр".
Он отметил, что членов "Аль-Каиды" на иранской территории нет, и добавил, что обвинения в обратном являются частью экономической и психологической войны против Ирана.
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