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В Иране опровергли сообщения о ликвидации в Тегеране одного из лидеров "Аль-Каиды"

18:00 14.11.2020 Источник: Интерфакс

Сообщения СМИ о том, что израильские агенты ранее ликвидировали одного из командиров группировки "Аль-Каида" (запрещенная в РФ террористическая организация) в Тегеране, не соответствуют действительности, заявил в субботу представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде.

"Время от времени Вашингтон и Тель-Авив пытаются путем лжи и распространения дезинформации в СМИ изобразить так, будто Иран имеет отношение к таким (террористическим, - "ИФ") группам, с целью снять с себя ответственность за преступную активность этой группировки ("Аль-Каида", -"ИФ") и других террористических групп в регионе", - цитирует его агентство "Мехр".

Он отметил, что членов "Аль-Каиды" на иранской территории нет, и добавил, что обвинения в обратном являются частью экономической и психологической войны против Ирана.

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