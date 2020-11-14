В Подмосковье Новый год будут отмечать по-семейному

14:12

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв рассказал, как в регионе будут отмечать Новый год.

"Москва и Подмосковье - разные территории и с точки зрения плотности, и с точки зрения природы. У нас будет снег, начнем с этого. Будет возможность погулять, провести время с семьей. Многие поедут отмечать Новый год в коттеджные поселки, на дачные участки", - отметил Андрей Воробьёв. Введение новых ограничений пока не планируется, но, по словам губернатора, важно своевременно принимать нужные решения.

"Поэтому, как говорят в народе, поживем - увидим. Мы будем действовать очень аккуратно. Но, конечно, все что касается корпоративов - все это риски потенциальные, - подчеркнул Андрей Воробьёв . - Мы будем и дальше об этом говорить и просить, чтобы каждая компания имела голову на плечах и не устраивала какие-то шумные вечеринки".