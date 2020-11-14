На портале "Добродел" появилась возможность получить разъяснения по блокировке соцкарты жителя Подмосковья

15:02

Согласно постановлению губернатора Московской области Андрея Воробьёва, с 11 по 29 ноября жители 65+ и имеющие хронические заболевания не могут ездить по льготным тарифам на всех видах общественного транспорта. Мера введена, чтобы максимально обезопасить эту категорию граждан, снизить количество заболевших коронавирусом.



Те, кто считают необоснованной блокировку карты - в возрасте младше 65 лет и не имеющие хронических заболеваний, могут обратиться за разъяснениями на портал "Добродел".

Для отправки сообщения на www.dobrodel.mosreg.ru надо выбрать категорию "Социальная сфера", далее найти подтему "Социальная карта". Специалисты проверят обоснованность блокировки и дадут разъяснения заявителю, либо разблокируют карту в случае ошибки.

Работающим гражданам по вопросу разблокировки необходимо обращаться к своему работодателю.