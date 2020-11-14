Более 20 мечетей в Москве и области проверяют из-за угрозы взрыва - источник
17:00 14.11.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Специалисты оперативных служб и правоохранители проверяют более 20 мечетей в Москве и Подмосковье после поступивших сообщений о "минировании". Об этом ТАСС в субботу сообщил источник в экстренных службах.
"Свыше 20 мечетей на территории Московского региона проверяют после анонимных сообщений о заложенных в них взрывных устройствах", - сказал собеседник агентства.
Ранее в субботу сообщалось, что в Москве "заминированы" Историческая мечеть в Замоскворечье и Мемориальная мечеть на Поклонной горе. В ходе проверки установлено, что данная информация ложная.
С ноября 2019 года в России наблюдается волна "минирований" различных объектов. Неизвестные отправляют письма по электронной почте с информацией об угрозах взрывов в судах, школах, торговых центрах, магазинах, вузах и аэропортах. Все эти письма в основном были отправлены из- за рубежа. ФСБ России сообщала о блокировке пяти иностранных ресурсов, с которых они поступали.
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