Экс-глава СНБ Армении задержан по подозрению в подготовке убийства премьера Пашиняна
17:30 14.11.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Служба национальной безопасности (СНБ) Армении в субботу задержала бывшего главу данного ведомства, руководителя партии "Родина" Артура Ванецяна по подозрению в узурпации власти и подготовке убийства премьер-министра Никола Пашиняна. Об этом написала на своей странице в "Фейсбуке" адвокат Ванецяна Лусине Саакян.
"Сегодня Артур Ванецян был приглашен в Следственный департамент СНБ и задержан. Власть инкриминировала ему лживые подозрения в узурпации власти и подготовке убийства Никола Пашиняна", - отметила она.
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