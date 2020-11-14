Путин наградил орденами Мужества членов экипажа вертолета Ми-24, сбитого в небе Армении

19:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин наградил орденами Мужества троих членов экипажа вертолета Ми-24, сбитого в небе Армении. Соответствующий указ опубликован в субботу на сайте главы государства.

Награда присуждена старшему лейтенанту Владиславу Грязину, майору Юрию Ищуку (посмертно) и старшему лейтенанту Роману Федине (посмертно) "за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга".

Российский вертолет Ми-24 был сбит над Арменией вблизи границы с Азербайджаном 9 ноября. Два члена экипажа погибли, еще один получил ранения. В МИД Азербайджана признали, что вертолет был сбит вооруженными силами республики по ошибке, и заявили, что Баку готов выплатить Москве компенсацию.