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Суд арестовал мэра Томска Кляйна по делу о превышении полномочий

19:30 14.11.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Кировский районный суд Томска арестовал на два месяца мэра города Ивана Кляйна, задержанного по делу о превышении должностных полномочий. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе областного суда.

"Суд избрал обвиняемому меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца, до 13 января 2021 года", - сказал собеседник агентства.

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