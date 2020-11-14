Суд арестовал мэра Томска Кляйна по делу о превышении полномочий

19:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Кировский районный суд Томска арестовал на два месяца мэра города Ивана Кляйна, задержанного по делу о превышении должностных полномочий. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе областного суда.

"Суд избрал обвиняемому меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца, до 13 января 2021 года", - сказал собеседник агентства.