Десятки стран выразили интерес к совместному выпуску российских вакцин от ковида - Путин

20:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Десятки стран выразили желание наладить кооперацию по поставкам и совместному производству российских вакцин от коронавируса. Об этом заявил в субботу президент России Владимир Путин, выступая на пленарном заседании Восточноазиатского саммита.

Он напомнил, что в России разработана и уже применяется первая в мире вакцина от коронавируса - "Спутник V". Недавно зарегистрирована вторая вакцина - "Эпиваккорона", на подходе третья, отметил российский лидер.

"Десятки стран уже выразили желание наладить кооперацию по поставкам и по совместному производству этих препаратов", - заявил он.