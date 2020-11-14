Десятки стран выразили интерес к совместному выпуску российских вакцин от ковида - Путин
20:30 14.11.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Десятки стран выразили желание наладить кооперацию по поставкам и совместному производству российских вакцин от коронавируса. Об этом заявил в субботу президент России Владимир Путин, выступая на пленарном заседании Восточноазиатского саммита.
Он напомнил, что в России разработана и уже применяется первая в мире вакцина от коронавируса - "Спутник V". Недавно зарегистрирована вторая вакцина - "Эпиваккорона", на подходе третья, отметил российский лидер.
"Десятки стран уже выразили желание наладить кооперацию по поставкам и по совместному производству этих препаратов", - заявил он.
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