0
0
89
НОВОСТИ

Десятки стран выразили интерес к совместному выпуску российских вакцин от ковида - Путин

20:30 14.11.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Десятки стран выразили желание наладить кооперацию по поставкам и совместному производству российских вакцин от коронавируса. Об этом заявил в субботу президент России Владимир Путин, выступая на пленарном заседании Восточноазиатского саммита.

Он напомнил, что в России разработана и уже применяется первая в мире вакцина от коронавируса - "Спутник V". Недавно зарегистрирована вторая вакцина - "Эпиваккорона", на подходе третья, отметил российский лидер.

"Десятки стран уже выразили желание наладить кооперацию по поставкам и по совместному производству этих препаратов", - заявил он.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

21:00 14.11.2020
И. о. президента Киргизии Садыр Жапаров объявил о сложении полномочий
0
52
20:00 14.11.2020
Новый и. о. шефа Пентагона заявил о необходимости завершить все войны с участием США
0
171
19:30 14.11.2020
Суд арестовал мэра Томска Кляйна по делу о превышении полномочий
0
175
19:00 14.11.2020
Путин наградил орденами Мужества членов экипажа вертолета Ми-24, сбитого в небе Армении
0
189
18:30 14.11.2020
В Нагорном Карабахе не слышно ни одного выстрела - командующий миротворцами РФ
0
258
18:00 14.11.2020
В Иране опровергли сообщения о ликвидации в Тегеране одного из лидеров "Аль-Каиды"
0
252
17:30 14.11.2020
Экс-глава СНБ Армении задержан по подозрению в подготовке убийства премьера Пашиняна
0
314
17:00 14.11.2020
Более 20 мечетей в Москве и области проверяют из-за угрозы взрыва - источник
0
298
16:00 14.11.2020
Пациент COVID-госпиталя в Волгоградской области найден мертвым с ножевым ранением
0
370
15:02 14.11.2020
На портале "Добродел" появилась возможность получить разъяснения по блокировке соцкарты жителя Подмосковья
0
382

Возврат к списку